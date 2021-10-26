لسبه وقذفه.. الحكم بتغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه لصالح ممدوح عباس

قضت الدائرة 13 تعويضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بإلزام مرتضى منصور بأن يؤدى لممدوح عباس مبلغا وقدرة 100 ألف جنيه تعويضا عن واقعة سبه وقذفه.

كان ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، وهاني شكري عضو المجلس السابق، قد تقدما باستشكال على حكم عودة مرتضى منصور ومجلسه إلى رئاسة نادي الزمالك، الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وذلك لوقف تنفيذ الحكم قبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الثانية" قد قضت، الأحد الماضي، بقبول دعوى مرتضى منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

ووفقًا للقانون فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية بمجلس الدولة في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا وباتا.

وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.