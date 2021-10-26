الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأوراق المطلوبة لسداد قيمة تأمين جهاز التابلت بمكاتب البريد

البريد
البريد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لسداد رسوم جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى التي تبلغ قيمة 100 جنيه.

وتشمل الأوراق المطلوبة من الطلاب بمكتب البريد:

صورة شهادة ميلاد الطالب.

 صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

وبعد ذلك يحصل ولي الأمر من البريد على وثيقة تأمين التابلت بقيمة مبلغ التأمين.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك نسبة كبيرة من طلاب الصف الأول الثانوى العام، سددوا تأمين التابلت.

وكانت المديريات والإدارات التعليمية، حددت الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، موضحة أنه يتم تسليم صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة من بطاقة ولى الأمر، و إيصال تأمين التابلت الأصلى و2 صورة من الإيصال، وإقرار تسليم التابلت، لافتة إلى أنه يتم تجهيز الأوراق حتى موعد تسليم الأجهزة للطلاب.

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وائل لطفي

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