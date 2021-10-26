برلمانية: إلغاء الطوارئ شهادة ثقة بأمن واستقرار الجمهورية الجديدة

أعلنت النائبة المهندسة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تأيدها التام لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن قرار الرئيس قرار شجاع وحكيم وتاريخي، وشهادة ثقة من قائد عظيم على وجود الأمن والاستقرار في الجمهورية الجديدة.

وقالت الهلالي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الهدف من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الماضية بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، كان نظرًا للظروف التي شهدتها البلاد من أعمال إرهابية عدائية تهدد أمن واستقرار البلاد، فضلا عن الظروف الصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، لافتة إلى أن مصر واجهت في فترة من الفترات وخصوصا بعد أحداث ثورة يناير، ظروفًا صعبةً أضرت بأمنها واستقرارها ما أوجب فرضِ حالةِ الطوارئ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والموطن، لتصبح مصر حقاً واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقدمت النائبة بتحية شكر وإجلال لشهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل، خير أجناد الأرض، على ما قدموه من تضحيات عظمية على مدار السنوات الماضية من أجل إعادة الأمن والاستقرار، لمصرنا الغالية وحفظًا لأمنها، سائلًة المولي عز وجل أن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».