«التضامن» توضح مهام لجان الإغاثة بالمديريات استعدادا لمواجهة الأزمات

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، نماذج محاكاة لسيناريوهات مواجهة الأزمات في كل المحافظات بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء حال وقوع أزمة وتدريب لجان الإغاثة بالمديريات على التعامل مع السيناريوهات المختلفة لرفع جودة الأداء وسرعة الاستجابة في حالة الطوارئ.

وقد قامت جميع الإدارات التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري بإجراءات تحقق من صلاحية المهمات، كما تم منح العاملين في مجال الإغاثة دورات تدريبية متخصصة، وتدريب المتطوعين لدى جمعية الهلال الأحمر المصري والعاملين في مجال الإغاثة.

وتتمثل مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات في الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها، وتقديم أماكن إقامة بديلة مؤمَّنة مع توفير مهمات الإقامة، وتقديم الدعم السريع للأطفال والنساء، والتواصل مع الجمعيات الأهلية الشريكة في عمليات الإغاثة لتجميع الجهود تحت مظلة واحدة، وعمل أبحاث ميدانية، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات عاجلة للأسر ومصروفات يومية لحين جمع الأوراق الثبوتية ومحاضر الشرطة والانتهاء من عمليات الحصر لتقدير حجم التعويضات وصرفها للأسر المضارة.

وتغطي فروع الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية، إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.

ويعمل الهلال الأحمر المصري على الحد من مخاطر الكوارث عبر استراتيجيته لمواجهة وإدارة الكوارث القائمة على ثلاثة محاور هي التأهب للكوارث، ومواجهتها، واستعادة القدرات والتأهيل.

وبلغ عدد متطوعي الهلال 30 ألف متطوع، حيث يعمل الهلال الأحمر على اجتذاب المتطوعين وتدريبهم والعمل على الاحتفاظ بهم.