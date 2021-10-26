الحياة أفضل بعد الـ 30 (انفوجراف)

يقدم موقع الدستور الإلكتروني، بعض النقاط عن كيف تكون الحياة أفضل بعد سن الـ 30

لماذا الحياة أفضل بعد الثلاثين عاما من عمر الانسان؟

وذلك من خلال الاستقرار المالي : تعرف جيدا دخلك وإنفاقك لا عشوائية بعد اليوم

التخلص من المخاوف : مع هذا العمر وهذه الخبرات تصبح أقل خوفاً تجاه الأشياء

تقدير نفسك : تعرف قيمتك ولا تتأثر بسهولة بآراء الآخرين

الحصول على العمل المناسب: تكون قد نضجت بما يكفي للحصول على وظيفة تناسبك

انتقاء الأشخاص : تستطيع التمييز بسهولة والاحتفاظ بأصدقاء حقيقين

علاقات أقوى: بعد سنوات من التجارب العاطفية تختار الشريك المناسب

النضج كوب القهوة مع صديق أو كتاب أفضل من الحفلات

لماذا الحياة أفضل بعد الثلاثين عاما من عمر الانسان؟

أبرز التغيرات التي تطرأ على جسم الإنسان بعد بلوغه سن الثلاثين.

- صغر حجم الدماغ

ليس صحيحاً أن حجم الدماغ يكبر مع تقدمك في العمر، حيث تتقلص بعض أجزاء من دماغك عندما تكبر، ويخسر المخ حوالي 50 ألف خلية عصبية يومياً بعد سن الثلاثين.

لكن لا داعٍ للقلق، فالدماغ متمرّس في التأقلم مع كل التغيرات، كما أن حجم الدماغ يقل بمعدل 5%، كل عشر سنوات بعد سن الأربعين، الأمر الذي يؤثر على قوة الذاكرة.

- قلة التعرق

من الجيد معرفة أن تعرّق النساء يختلف مع تقدم العمر، نظرا لأنه يرتبط بعض هذه التغيرات بانقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة، وذلك بسبب انكماش الغدد العرقية مع العمر، خاصة تلك الموجودة تحت الإبطين، وبالتالي التقليل من إفراز العرق.

- يقل احتمال إصابتك بالزكام

يقل احتمال إصابتك بالعطس والزكام مع تقدمك في العمر، حيث عندما تصل إلى منتصف العمر، تكون قد أُصبت بالكثير من الأمراض التي تجعل جهاز المناعة لديك أقوى بكثير.

- تنقص كتلة العضلات

فقدان كتلة العضلات من أكثر آثار التقدم في العمر شيوعاً، وتصبح أجسامنا أضعف كنتيجة لذلك، نظرا لأن تقل كتلة العضلات بمعدل ٣-٨٪ لكل عشر سنوات بعد عمر الثلاثين، علماً بأنها تنخفض أكثر بعد عمر الستين.

- استقرار شخصيتك وتصبح على طبيعتك أكثر

إذا كنت قد قضيت سنوات المراهقة في حالة عاطفية مضطربة، فاعلم أنك ستصبح أكثر استقراراً بعد الثلاثين.

ويشير الباحثون إلى أننا نصل إلى مرحلة الاستقرار في الشخصية بين عمر الثلاثين إلى الخمسين.

- بطء نمو الأظافر

وجد الباحثون أن الأظافر تنمو بسرعة أكبر في الصغر، وقد تعود هذه التغيرات إلى تباطؤ الدورة الدموية.

-تقل حساسية الأسنان

كما أن حساسية أسنانك تتراجع، وذلك لأن النسيج الداخلي"العاج" يصبح أقوى مع التقدم في العمر بين المينا الخارجية للسن وعصبها المركزي، وبالتالي تساهم في انخفاض حساسية الأسنان لديك.

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