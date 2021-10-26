الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«تاج الدين»: الموجة الرابعة من فيروس كورونا لم تنتهِ

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر ما زالت في الموجة الرابعة من كورونا، لافتًا إلى أن هناك زيادة في عدد الإصابات والوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، لكنها "غير مضاعفة وغير عنيفة، ويتم التعامل معها بحرفية".

وأشار "تاج الدين" إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع التطعيم بلقاحات فيروس كورونا؛ لأنها تحد من انتشار المرض، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين باستمرار.

وأوضح أن "لقاح كورونا لا يعطي المناعة الكاملة للوقاية من الفيروس، ولكنه يخفف من الأعراض، لذلك لا بُد من الالتزام بالتدابير الصحية حتى في حال أخذ اللقاح"، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية اكتسبت خبرة في التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأن 85% من الحالات بسيطة إلى متوسطة وتعالج خارج المستشفيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الـ62 الجمعية المصرية للصدر والتدرن، الذي يعقد اليوم، للكشف عن آخر المستجدات المتعلقة بعلاجات وتشخيص أمراض الصدر والتدرن، وكذلك مناقشة التحورات الجديدة لفيروس كورونا ومناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقًا لمستجدات وتحورات الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، والإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية إضافة إلى البرتوكولات المستحدثه لعلاج أمراض الصدر والحساسية والسدة الرئوية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

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