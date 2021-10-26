الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رؤساء شركات قطاع الأعمال: إلغاء «الطوارئ» يعزز زيادة الاستثمار الأجنبي وتنشيط السياحة

السيسي
السيسي

ثمن رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، قرار عدم مد حالة الطوارئ الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وتوقع رؤساء الشركات ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتنشيط السياحة بعد الإعلان عن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ مع زيادة النمو في الاقتصاد القومي.

وأكد رؤساء الشركات أن عام 2022 سيكون عام جني ثمار القرارات الإيجابية التي تدعم الاقتصاد القومي، وأهمها إلغاء مد حالة الطوارئ كونه يرسل رسالة واضحة للاستثمار الأجنبي أن مصر تنعم بأمنها التام.

- له تأثير إيجابي لتنشيط السياحة المصرية وعودتها لمكانتها

وقالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن قرار إلغاء حالة الطوارئ قرار سيكون له تأثير إيجابي لتنشيط السياحة المصرية وعودتها لمكانتها، مضيفة أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنقذت البلاد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد عبر المبادرات القومية الهامة التي أطلقتها الدولة.

وأشارت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن الدولة حاليا تستكمل ماقامت به من إنجازات ضخمة بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ كونه قرار إيجابي له تأثير عظيم علي تنشيط السياحة، مؤكدة أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة ارتفاع نسبة التشغيل في الفنادق إلى 100% لتعود لسابق عهدها خاصة مع عودة السياحة بكامل طاقتها .
وأشارت إلى أن فنادق الأقصر وصلت نسبة الأشغال بها إلى 80% حاليا مع قرب الاحتفال بافتتاح طريق الكباش.

- يسهم في إرسال رسائل اطمئنان للاستثمار الأجنبي


من جانبه قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة كيما احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الدولة تستكمل ماقامت به من إنجازات في المشروعات القومية عبر قرار إلغاء مد حالة الطوارئ حاليا.

وأضاف رئيس شركة كيما أن هذا القرار سيسهم في إرسال رسائل اطمئنان للاستثمار الأجنبي، مما يعمل علي سهولة جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضح "رضوان" أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعني أن البلاد تعيش في كامل أمنها مما يسهم في ارتفاع نسبة تصنيفها كدولة جاذبة للاستثمار، أن يرتفع معدل النمو في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة أي خلال عام 2022، عقب إقرار هذا القرار الهام الذي سيكون له تأثير إيجابي على قطاع الأعمال سواء العام أو الخاص في مصر .

مصر سياح على توقعات عمل الدولة الرئيس الهام الاستثمار ارتفاع مصري خلال

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وائل لطفي

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