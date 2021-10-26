الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل جدول مواعيد القطارات من أسيوط للقاهرة 2021

قطار
قطار

مواعيد القطارات من أسيوط للقاهرة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وتصدرت القائمة البحثية في ظل التطوير الذي تقوم به الهيئة  القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل لذلك يستعرض الدستور مواعيد انطلاق القطارات وأسعار التذاكر و كيفية حجز تذاكر إلكترونيًا.

جدول مواعيد القطارات من أسيوط للقاهرة 2021

يستطيع الراغبين في السفر من محافظة أسيوط إلى محافظة القاهرة عن طريق خطوط السكك الحديد الاستعلام عن مواعيد القطارات بين المحافظتين عبر خدمة الواتس اب عبر الرقم 01095444407 حيث يمكن الحجز وفقا للمواعيد الآتية :-

  • القطار رقم 185 مكيف ينطلق من محطة أسيوط في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق صباحا ويصل القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباحا
  • القطار رقم 977 (vip) ينطلق الساعة الثانية عشر وعشر دقائق ظهرا من محطة أسيوط ويصل القاهرة في تمام الساعة الخامسة فجرا
  • القطار رقم 83 نوم ينطلق من محطة أسيوط في تمام الساعة الثانية عشر وثلث ظهرا ويصل محافظة القاهرة في تمام الساعة الخامسة صباحا
  • القطار رقم 1903 مكيف ينطلق من محطة أسيوط في تمام الساعة الواحدة وخمس دقائق صباحا ويصل القاهرة الساعة الخامسة والنصف فجرا
  • القطار رقم 1015 روسي ينطلق الساعة الواحدة و45 دقيقة صباحا ويصل القاهرة الساعة السابعة صباحا

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ما هي أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية 2021

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار التذاكر وفقا لخريطة مواعيد القطارات من أسيوط للقاهرة حيث بلغت أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى 100 جنيه والدرجة الثانية 54 جنيها وقطارات vip درجة أولى 167.5 جنيها فيما بلغت أسعار تذاكر القطارات vip درجة ثانية 110 جنيها ويمكن حجزها عن طريق موقع السكك الحديد الذي تم استحداثه مؤخرا للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين من خطر تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع السكك الحديد من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار مكان انطلاق ووصول القطار
  • اختيار مواعيد القطار المناسبة للمسافر
  • اختيار وسيلة الدفع المناسبة
  • الضغط على زر الحجز
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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