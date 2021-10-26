سحر طلعت مصطفى تطالب باستغلال إلغاء حالة الطوارئ في الترويج للسياحة

وصفت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بإلغاء مد حالة الطوارئ بالشجاعة والحكمة.

وتوقعت عضو مجلس النواب، أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادى فى مصر، لاسيما ما يتعلق بعوائد السياحة المنتظرة خلال الشهور المقبلة.

وأكدت أنه عندما يصف رئيس الجمهورية مصر بأنها واحة للأمن والاستقرار فإن هذه رسالة من أعلى مستوى لعموم السائحين على مستوى العالم وتشجيعا لهم على زيارة مصر، وهو الأمر الذى من المؤكد أن يحدث حالة من الانتعاش فى الأسواق السياحية المصرية بما يعزز ويدعم قدرات الاقتصاد المصري.

ودعت عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى ضرورة استغلال قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في الترويج للمواقع السياحية المصرية، واستخدام وصف الرئيس السيسي لمصر بأنها واحة للاستقرار والأمان فى المنطقة لتشجيع السياح على قضاء عطلاتهم فى مصر.

وقالت: "لم نكن لنصل لهذا القرار بدون تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم لكى تنتصر مصر على الارهاب وتصل إلى هذه اللحظة التاريخية بإلغاء مد حالة الطوارئ".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».