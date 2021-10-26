الحبيب الجفرى: علينا الإكثار من الدعاء للأمة الإسلامية فى شهر ميلاد النبى

قال الحبيب على الجفرى الداعية اليمنى، رئيس مؤسسة طابه للدراسات الإسلامية، إنه يجب على المسلمين في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، الذى كان فيه ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الدعاء للأمة الإسلامية، حيث إن هذا شهراً يستجاب فيه الدعاء كرامة لميلاد النبى صلى الله عليه وسلم، فميلاده يوم خير وبركة للأمة الإسلامية كلها.

وتابع «الجفرى» عبر صفحته الرسمية فيسبوك: علينا الدعاء لإخواننا فى جميع بلاد الإسلام فى هذه الأيام، فهم فى أشد الحاجة إلى دعواتنا لهم، وشهر ربيع الأول يأتى مرة واحدة فى العالم، فعلينا أن نستغل هذا الشهر أحسن وأجمل إستغلال فنرفع أكفنا إلى المولى سبحانه وتعالى لكى يتقبل الدعاء لجميع المسلمين.