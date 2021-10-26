الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرامة 10 آلاف لشاب تعدى لفظيا على «نادين شرارة» في الطريق العام

نادين شرارة
نادين شرارة

قضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم شاب 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتعدى لفظيا باليوتيوبر نادين شرارة في الطريق العام بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة. 

كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، أمرت بإحالة عامل محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لقيامه بالإساءة لفظيا لـ "اليوتيوبر" نادين شرارة بشارع قصر العيني. 

رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو لفتاة تدعى نادين شرارة - فنانة استعراضية - وتعمل "يوتيوبر" ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي عليها لفظيا أثناء استقلاله دراجة نارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني، وتم تحديد هوية المتهم.

محكمة جنح قصر النيل الفنانة التشكيلية نادين شرارة منطقة وسط البلد نيابة قصر النيل

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وائل لطفي

بيوت السويس

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