الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تتوقع تراجع طبق البيض لـ44 جنيها الأسبوع المقبل

البيض
البيض

توقع المهندس عبد المنعم خليل، وكيل أول وزارة التموين، رئيس قطاع التجارة الداخلية، تراجع أسعار أطباق البيض إلى 44 جنيها بدلا من 50 و55 جنيها فى الأسواق المحلية والمحلات التجارية الأسبوع المقبل.

وأرجع خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، الأسباب الحقيقية التي ستؤدي إلى تراجع أسعار أطباق البيض إلي تراجع التكلفة الإنتاجية في المزارع بين 37 إلى 38 جنيها للطبق الواحد، مؤكدا أنه ليس هناك مبرر لارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

وأوضح، أنه بمجرد الإعلان عن طرح 7000 طبق بيض يوميا خلال الأيام الماضية بسعر الطبق الواحد 49 جنيها في فروع المجمعات الاستهلاكية للشركات الثلاث وفروعها المنتشرة  في محافظات القاهرة الكبرى والهايبرات في محافظات الوجه البحري والقبلي التابعه للشركة العامة لتجارة الجملة والشركه المصرية لتجارة الجملة  التابعتين للشركة القابضة  للصناعات الغذائية، تراجعت أسعار البيض المائدة في المزارع بواقع 3 جنيهات على كل طبق.

وأضاف خليل، أن الاجتماع ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد منتجى الدواجن لوضع بروتوكول تعاون بين الجهتين لعمل توازن في الأسواق المحلية ووخفض الأسعار منتجات القطاع الداجني وهي من القطاعات الهامة والضرورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعاون بين الوزارة واتحاد منتجى الدواجن، حيث تم سابقا منذ سنوات وضع بروتوكول تعاون بين الجهتين في طرح أوراك الدواجن بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو الواحد، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الدواجن إلى 30 و40 جنيها في الأسواق المحلية.

وزارة التموين تراجع بروتوكول تعاون الأسبوع المقبل المزارع خفض الأسعار المجمعات الاستهلاكية أسعار البيض الأسواق المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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