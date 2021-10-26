حقيقة تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

نفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم حقيقة ما تم تداوله على السوشيال ميديا بشأن نية وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي والمقرر عقدها فى نوفمبر.

وقالت المصادر لـ"الدستور": لا يوجد أى قرار حتى الآن من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن".

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم من بيانات رسمية.

وتصدّرت امتحانات الصف الرابع الابتدائي منصات السوشيال؛ بسبب قرب الامتحانات وبدأ العديد من أولياء الأمور التساؤل عن التقييم الذي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

في السياق، ترصد “الدستور” 15 معلومة عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي تطبق بطريقة جديدة لأول مرة.

1 - نتيجة التقييم تكون في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

2 - اللون الأزرق يوضح أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ -١٠٠).

3 - اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥).

4 - اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥).

5 - اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

6 - أدوات التقييم ستكون عن طريق:

• الاختبارات .

• المهام الأدائية .

• المواظبة على الحضور .

• تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

• تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

7 - الاختبارات تنقسم إلى 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

8 - تطبق الاختبارات ثلاث مرات في كل فصل دراسي.

9 - يُطبق الاختبارين الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة فى الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حدة (الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي)، والاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.

10 - تقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد، حدد القرار الوزاري عدة اعتبارات.

11- الاعتبار الأول تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

12 - مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من ١٠٠ درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

13- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

14 - التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.

15 - يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

16 - في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.