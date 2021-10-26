تكريم محمد عبد الرحمن في «شرم الشيخ للمسرح الشبابي»

حصل النجم محمد عبد الرحمن على تكريم خاص في الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك بحصوله على درع المهرجان الشبابي في دورة حملت اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وذلك في حضور رئيس اللجنة العليا للمهرجان محمد صبحي، ومؤسس المهرجان ومديره مازن الغرباوي، والمدير العام للمهرجان إنجي البستاوي.

وعبّر محمد عبد الرحمن عن سعادته بحصوله على ذلك التكريم وقال "سعيد وفخور بحصولي على هذا التكريم من المهرجان في دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأتمنى أن يُلاقي هذا المهرجان النجاح والتميز، ومثلما حضرت هذه الدورة، انتظروني الدورة المقبلة بعمل ينافس في المهرجان".

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان “فيصل إكس أبو كليبس”، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.