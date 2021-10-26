الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ: خريطة المحافظة ستتغير بعد 6 أشهر

اجتماع مجلس الجامعة
اجتماع مجلس الجامعة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه خلال الـ 6 أشهر المقبلة، ستتغير خريطة المحافظة من خلال الإنشاءات الجارية سواء التجمعات السكانية الثلاثة غرب وشرق العاصمة، إضافة للطرق والمحاور الجديدة، وكذلك امتداد الجامعة، والمدارس الجديدة الخاصة والدولية وغيرها من المشروعات الخدمية التي ستحول مستقبل المحافظة لمستقبل واعدٍ بفضل الله وتوجيه القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الدعوة لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات، لزيارة مبنى المحافظة، لتفقد أعمال التطوير التي شهدها الديوان سواء وحدة الجيومكانية ومركز التدريب، والتخطيط العمراني، إضافة لجولة لمتابعة المشروعات الخاصة بالإسكان والمحاور وطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج وشبكات الطرق، وربط التجمعات السكنية الثلاثة بطريق محوري، مؤكدًا أن المحافظة تعتمد على خريجي جامعة كفر الشيخ، وتستعين بهم في كافة المجالات، وهذا ما حدث في العديد من الإدارات بالمحافظة سواء وحدة الجيومكانية والتخطيط العمراني وإدارة التدريب وغيرهم.

جامعة كفر الشيخ مستقبل خريطة المحافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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