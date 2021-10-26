انطلاق فعاليات مؤتمر عن الاستزراع المائي في جامعة القناة

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للدراسات العليا والبحوث التطبيقية تحت عنوان إدارة الاستزراع المائي "الحاضر والماضى"، بمعهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس برعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة.

وافتتحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فعاليات المؤتمر مؤكدة أنه يهدف إلى تسليط الضوء على بعض التقنيات والأساليب الحديثة لتنمية وتطوير الثروة السمكية والاستزراع المائي، من خلال البحث العلمي والتطوير فى مجالات الاستزراع المائى المختلفة وانتقاء الأبحاث المتخصصة فى هذا المجال.

- مناقشة التقنيات والاتجاهات الحديثة في مجال مكافحة أمراض الاستزراع المائي

وأضافت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يأتي تحت إشراف الدكتور محمد التابعي علي عميد المعهد ورئيس المؤتمر الجلسة، والذى أكد خلالها أن المؤتمر يعتمد على العديد من المحاور منها التقنيات والاتجاهات الحديثة في مجال مكافحة أمراض الاستزراع المائي، التقنيات الحديثة والأساليب الوراثية فى إنتاج المفرخات المائية ، التطبيقات الجديدة فى مجال الغذاء والتغذية فى الاستزراع المائى، التنمية المستدامة للثروة السمكية والمصايد الطبيعية ، استحداث برامج تفريخ وتربية للكائنات المائية و تطوير بروتوكولات رعاية اليرقات وإنتاج الزريعة.

وبإشراف تنفيذى الدكتور سامي عبد الملك وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، و بحضور الدكتور إيهاب محمد ربيع وكيل المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد أحمد فكري مدرس إنتاج المفرخات، والدكتورة نهي ابراهيم البنا مدرس بمعهد الاستزراع السمكي، و منسقي المؤتمر .

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم تضم محمد عبد الحميد الدناصوري أستاذ فسيولوجي الأسماك المتفرغ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، والدكتور محمود محمد رفعت، وأستاذ الوراثة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، والدكتور صلاح الدين مصيلحي على أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعي قناي السويس.