الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة حديثة: كل التنظيمات الإرهابية تعمل تحت لواء «الإخوان»

الاخوان
الاخوان

كشفت دراسة حديثة أعدها صبرة القاسمي، الخبير في حركات الإسلام السياسي وأمين عام الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف والتشدد الديني، أن أعضاء جماعة "الإخوان" كانوا ولا يزالوا عملاء لدى أجهزة استخبارات غربية منذ نشأة الجماعة وحتى الآن، مشيرة إلى أن اتهامات الخيانة والعمالة وسرقة الأموال لطالما لازمت التنظيم منذ نشأته، ولكنها انتشرت في الفترة الأخيرة، في ظل تفاقم الخلافات الداخلية بين أعضائه. 

وتناولت الدراسة، التي نقلتها صحيفة "عكاظ" السعودية، تاريخ جماعة "الإخوان" الإرهابية منذ تأسيسها في مصر في عام 1928 وانخراطها في العمل السياسي على يد مؤسسها حسن البنا، مروراً بالحقبة الناصرية، مجردة الجماعة من ثوب المظلومية وإدعاءات التعذيب والاضطهاد التي كانت الجماعة تروج لها في ستينات القرن الماضي للظهور في صورة الضحية، وكسب تعاطف الناس والتغطية على جرائمها. 

واعتمدت الدراسة، التي ستنشر على هيئة كتاب مطبوع قريبًا، على 46 وثيقة مكتوبة و17 تفريغاً صوتياً لعدد من التسريبات لقيادات الإخوان كاشفة عن حجم الخلافات الداخلية الأخيرة بين أعضائها وقيادتها، وتصاعد الاتهامات المباشرة المتبادلة بالعمالة والخيانة بينهم. 

وجاء في الدراسة إنه "عندما اختلفت الأجهزة الراعية للجماعة الإرهابية واختلفت الولاءات والمصالح دفعت الجماعة الإرهابية نتيجة ذلك من وحدتها وأصبحت شراذم وبات أفرادها عملاء لكل من يمول فصيلاً من الفصائل"، متوقعة أن يمتد الصراع الداخلي في الجماعة لفترة طويلة.

وذكرت الدراسة، أن عناصر كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وخاصة التابعة لتيار الإسلام السياسي، مثل "داعش" و"القاعدة"، عملت تحت لواء التنظيم الدولي للإخوان بشكل مباشر، فيما استغلتها الجماعة خلال مراحلها الأولي، خاصة في أوروبا. 

 وأشارت إلى أن لندن كانت مركز التقاء ومقر للتنظيم الدولي للإخوان الذي يقع تحت إدارته كافة الجماعات الإسلامية التي تعمل بشكل وظيفي لخدمة الأجندة الغربية، سواء الجماعات التي تنسق بشكل علني مع تنظيم الإخوان أو التي تدعي علنًا أنها على خلاف معه وتعمل معه في الخفاء.

ونوهت بأن الإخوان استغلوا المراحل التي مروا بها في خمسينات القرن الماضي خاصة أثناء تواجدهم بالخارج، عندما قرر الغرب أثناء الحرب الباردة استخدام عناصر التنظيم وجماعات الإسلام السياسي ضد الاتحاد السوفيتي بالشكل المسلح المباشر في أفغانستان، أو من خلال الدعاية المباشرة ضد أنظمتهم.

 

دراسة الاسلام السياسي الإخوان المظلومية لخلافات الداخلية استخبارات جماعة الإخوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

بعد إلغاء «الطوارئ».. البورصة تربح 12 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

أنور السادات: «إلغاء مد الطوارئ» يبعث «رسالة طمأنينة وأمان واستقرار»

تقلبات حتى بداية الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الشهر الجاري

بخدعة «ألو أنت فزت معانا».. زوجان وراء الاستيلاء على حسابات عملاء البنوك بالجيزة

ناصر عبد الرحمن في ندوة «الدستور»: تلغرافات الصعيد علمتني كتابة الحكايات

أمين «البحرية الدولية»: التحول القادم بقطاع الشحن يحتاج مزيدًا من الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«ماذا لو كانت يهودية؟».. نائب عربي بالكنيست ينتقد تجريف المقبرة اليوسفية

القوات الإسرائيلية تواصل التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس