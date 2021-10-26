الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع طفيف لـ«الجمبري».. أسعار الأسماك اليوم «جملة» الثلاثاء

الجمبري
الجمبري

تباينت أسعار الأسماك اليوم اكتوبر26- 2021، بسوق العبور للجملة، إذ ارتفعت قيمة البلطي والثعابين الشرائية، بينما انخفض قشر البياض.

واستقرت أسعار السمك البلطي (1) لتتراوح بين 22 : 26 جنيهًا، كما استقرت أسعار كيلو السمك البوري (1) لتتراوح بين 40 : 50 جنيهًا، أما أسعار سمك الثعابين فقد تراوحت ما بين 50 : 210 جنيهات للكيلو، وتراوح قشر البياض بين 60 : 90 جنيهًا، وشهدت أسعار الجمبري ارتفاعا طفيفا.

 أسعار الأسماك اليوم

وجاءت على النحو التالي اليوم:

وارتفعت أسعار السمك البلطي "1" لتتراوح بين 22-26 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر السمك البلطي "2" بين 17-21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني بين 17-37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

كما سجل سعر السمك الفيليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح بين 30-110 جنيهًا للكيلو (بالطلب).

واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" يتراوح بين 40-50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا بين 32-38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراجع سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح بين 80-90 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر كيلو البياض الأملس"1" (بلدي) بين 80-90 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) تراوحًا بين 30-40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراوح سعر كيلو السمك الشعور بين 30-40 جنيهًا (طاولة خشب).

واستقر سعر كيلو السمك الوقار ليتراوح بين 80-100 جنيهًا (طاولة خشب).

وجاء سعر السمك ( قاروص – لوت ) ثابتًا عند ما بين 80-100 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

وبلغ سعر كيلو سمك القراميط – الشيلان تراوحًا بين 10-20 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وارتفع سعر كيلو سمك ثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

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أسعار الجمبري
جمبري جامبو من 400-470 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "1" من 300-370 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" من 200-270 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" مجمد 85-160 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

جمبري"3" من 90-160 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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