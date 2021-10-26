الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد حاتم يستعد لـ«الهرم الرابع 2» ويشوّق الجمهور لـ«الملحد»

احمد حاتم
احمد حاتم

كشف الفنان أحمد حاتم سبب ظهوره بشخصيته التي قدمها في فيلمه "الهرم الرابع"، في فيلم "موسى"، معلنًا عن مفأجاة كبيرة لجمهوره. 

قال حاتم خلال حواره إلى برنامج "It’s Show time"، الذي تقدمه الإعلامية دينا حويدق على قناة cbc، إن هناك جزء ثان وسيكون كبيرًا من "الهرم الرابع"، ولهذا كان من المهم أن يعيد تذكير الناس بالفيلم عبر "موسى"، مشددًا على أن "الهرم الرابع" هو مشروع والربط بين الفيلمين كان جيدًا و"لايق" وأحب تلك الفكرة. 

تابع الفنان أنه يعمل حاليًا على فيلم "المُلحد" وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وهو فيلم صعب ومسؤولية كبيرة وفيه أبعاد وكل كلمة فيه بحساب، مشيرًا إلى أن "الفيلم متذاكر على الورق"، وسيكون به أشياء حقيقة ومؤثرة، وهو من إخراج ماندو العدل، وبطولة محمود حميدة وحسين فهمي وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد ويتم العمل على تصويره الفترة الحالية.  

يعرض البرنامج على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق، وهو برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

الاعلام العدل تصوير فيلم صور على خلال عمل صورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

بعد إلغاء «الطوارئ».. البورصة تربح 12 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

أنور السادات: «إلغاء مد الطوارئ» يبعث «رسالة طمأنينة وأمان واستقرار»

تقلبات حتى بداية الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الشهر الجاري

بخدعة «ألو أنت فزت معانا».. زوجان وراء الاستيلاء على حسابات عملاء البنوك بالجيزة

ناصر عبد الرحمن في ندوة «الدستور»: تلغرافات الصعيد علمتني كتابة الحكايات

أمين «البحرية الدولية»: التحول القادم بقطاع الشحن يحتاج مزيدًا من الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«ماذا لو كانت يهودية؟».. نائب عربي بالكنيست ينتقد تجريف المقبرة اليوسفية

القوات الإسرائيلية تواصل التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس