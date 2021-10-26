الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بـ25 جنيه في المزرعة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

دواجن
دواجن

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، في الأسواق، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 25 و30 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و25 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 30 إلى 33 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها. 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 5 إلى 7 جنيهات والكتكوت البلدي 8 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 40 إلى 45 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 47 إلى 50 جنيهًا للكرتونة.

وكان قد أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض  نتيجة ارتفاع بشكل غير مسبوق في اسعار مدخلات الانتاج من الأعلاف وقد ارتفع طن الذرة من 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه وارتفع سعر طن فول الصويا من 4500جنيه و5000جنيه إلى 9 آلاف عالميا وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب أيضا ارتفاع الشحن للذرة وفول الصويا من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة  من 4 إلى 7 أضعاف وسعر الحاويات تضاف سعرها من 7 إلى 8 أضعاف.

وقال العناني في تصريحات لـ"الدستور"، إن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا أدى إلى ارتفاع كرتونة البيض ودواجن التسمين في الوقت الحالي بينما لم يرتفع من قبل نتيجة تراجع الطلب بسب الحالة الاقتصادية وتعرض منتجي الدواجن والدواجن والبيض والذين توقفوا عن الإنتاج والعرض انكمش، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بعد أن كانت كرتونة البيض سعرها 24 جنيه للكرتونة في المزرعة والدواجن 17 جنيها للكيلو مع تحقيق خسائر للمربين.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة دعم المربين لزيادة الإنتاج. 

الفراخ ب25 جنيه المزرعة أسعار الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

أنور السادات: «إلغاء مد الطوارئ» يبعث «رسالة طمأنينة وأمان واستقرار»

«سويت نوتيلا».. مشروع شبابي بلمسة «هندسة»

كشف أثرى جديد لـ«جامعة مصر» يزيح الستار عن أسرار «الجبانة المنفية» فى سقارة

بصعود جماعى للمؤشرات.. البورصة تجنى أولى ثمار إلغاء «الطوارئ»

الخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة وراء مقتل شابين فى الدقهلية

سرقوا مليون جنيه.. إحالة عصابة سطو مسلح في التجمع للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«ماذا لو كانت يهودية؟».. نائب عربي بالكنيست ينتقد تجريف المقبرة اليوسفية

القوات الإسرائيلية تواصل التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس