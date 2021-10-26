بـ25 جنيه في المزرعة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، في الأسواق، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 25 و30 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و25 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 30 إلى 33 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 5 إلى 7 جنيهات والكتكوت البلدي 8 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 40 إلى 45 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 47 إلى 50 جنيهًا للكرتونة.

وكان قد أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة ارتفاع بشكل غير مسبوق في اسعار مدخلات الانتاج من الأعلاف وقد ارتفع طن الذرة من 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه وارتفع سعر طن فول الصويا من 4500جنيه و5000جنيه إلى 9 آلاف عالميا وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب أيضا ارتفاع الشحن للذرة وفول الصويا من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة من 4 إلى 7 أضعاف وسعر الحاويات تضاف سعرها من 7 إلى 8 أضعاف.

وقال العناني في تصريحات لـ"الدستور"، إن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا أدى إلى ارتفاع كرتونة البيض ودواجن التسمين في الوقت الحالي بينما لم يرتفع من قبل نتيجة تراجع الطلب بسب الحالة الاقتصادية وتعرض منتجي الدواجن والدواجن والبيض والذين توقفوا عن الإنتاج والعرض انكمش، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بعد أن كانت كرتونة البيض سعرها 24 جنيه للكرتونة في المزرعة والدواجن 17 جنيها للكيلو مع تحقيق خسائر للمربين.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة دعم المربين لزيادة الإنتاج.