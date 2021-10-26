الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

سولاف درويش: إلغاء حالة الطوارئ دليل على استقرار الدولة

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

قالت النائبة  سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ يدل على استقرار الدولة المصرية .

وأضافت درويش خلال بيان لها اليوم، أن مصر كانت تعاني كثيرا على السنوات القلية الماضية من الإرهاب، وأن الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية على كافة الاصعدة جعلت البلاد في منطقة آمنة .

وأشارت درويش إلى أن  الدولة المصرية دولة كاملة الأركان على كافة المستويات سواء الاقتصادية او الاجتماعية او الامنية، مشيدة بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في كافة الأصعدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».

قانون الطوارئ الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ سولاف درويش بناء الجمهورية الجديدة إلغاء حالة الطوارئ

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