الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تبدأ حصر الطلاب المسددين للمصروفات

التربية والتعليم
التربية والتعليم

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى جميع المديريات التعليمية، صباح اليوم الثلاثاء، تطالب فيه إدارات الإحصاء بالإدارات التعليمية تسجيل موقف كل طالب بشأن تسليم إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، وإرسالها للوزارة. 

وبدأت المدارس على مستوى الجمهورية تطبيق ما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعمل على السماح لأولياء الأمور بدفع المصروفات الدراسية على قسطين لكى يتم تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وأعلنت المدارس عن تفاصيل الأقساط وهي كالتالي:

نظام تقسيط المصروفات المدرسية يطبق كما يلي:

- من رياض الأطفال حتى 4 ابتدائي: إجمالي المصروفات 305 جنيهات، القسط الأول 155 جنيهًا، والقسط الثاني 150 جنيهًا.

- من 5 ابتدائي حتى 3 إعدادي: إجمالي المصروفات 205 جنيهات، القسط الأول 105 جنيهات، والقسط الثاني 100 جنيه.

- الصف الأول الثانوي العام: إجمالي المصروفات 520 جنيهًا، القسط الأول 270 جنيهًا، والقسط الثاني 250 جنيهًا.

- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام: 505 جنيهات، القسط الأول 255 جنيهًا، القسط الثاني 250 جنيهًا.

- الصف الأول الثانوي الفني: إجمالي المصروفات 220 جنيهًا، القسط الأول 120 جنيهًا، القسط الثاني 100 جنيه.

-الصفين الثاني والثالث الثانوي الفني: إجمالي المصروفات 205 جنيهات، القسط الأول 105 جنيهات، والقسط الثاني 100 جنيه.

المصروفات المدرسية وزير التربية والتعليم بناء حتى 20 جنيه دير الثانى مدرس طارق دكتور تطبيق وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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