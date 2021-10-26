حبس فراش مدرسة تعدى جنسيا على تلميذ معاق ذهنيا في السنطة بالغربية

قررت النيابة العامة بالسنطة بمحافظة الغربية، حبس فراش مدرسة تابعة لإدارة السنطة التعليمية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي جنسيا على تلميذ معاق ذهنيا داخل المدرسة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

و تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات تتهم فية "و. ب" فراش بمدرسة، يبلغ من العمر 50 عاماً، باستدراج نجلهم المعاق ذهنيا داخل غرفة في محل عمله بمدرسة التربية الفكرية بدائرة المركز والتعدي عليه جنسياً.

- تفاصيل الواقعة

وأكدت والدة الطفل في المحضر الذي حمل رقم 8753 لسنة 2021 أنها تعمل عاملة نظافة بالتعاقد مع المتهم في مدرسة التربية الفكرية التابعة للإدارة التعليمية بالسنطة، وفي يوم الواقعة اصطحبت نجلها "أ" البالغ من العمر 10 سنوات المعاق ذهنيا، وطالب في ذات المدرسة، وقام المتهم باستغلال والدة المجني عليه في نظافة المدرسة واستدرج الطفل داخل غرفة في المدرسة وتعدي عليه جنسياً.

وكشفت التحقيقات ووفقا لأقوال الطفل أن المتهم استدرجه إلى غرفة داخل المدرسة أثناء انشغال والدته بأعمال النظافة في مطبخ المدرسة، وحاول تجريده من ملابسه وملامسة أجزاء من جسده إلا أن والدته أثناء البحث عن المجني علية، اكتشفت الأمر وقامت بالصراخ، وافتضح أمر المتهم.

وتم اقتياد المتهم إلى قسم مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة، حيث استمع رئيس النيابة إلى أقوال المجنى عليه وأهليته.