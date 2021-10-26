الذرة بـ 5340| أسعار الأعلاف في الأسواق 26-10-2021

أسعار الأعلاف في الأسواق.. شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء استقرارا فى الاسواق وتراوحت الاسعار كالاتي:

أسعار الأعلاف في الأسواق

سعر طن الذرة ” أرجنتيني “ : 5340 جنيه

سعر طن الذرة “برازيلي”: 5340

سعر طن الذرة ” أوكرانيا “: 5330 جنيه

سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى”: 750 جنيه

كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” : 5830 جنيه

بذرة الصويا SB مستورد مخصوص : 9500 جنيه

كسب صويا محلى 44% : 8300 جنيه

كسب صويا 46% محلى : 8700 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

صويا فول فات “بذرة مستوردة ” : 11200 جنيه

صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 10900 جنيه.

صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11000 جنيه

صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 10700 جنيه

كسب عباد +36% “مستورد”: 8300 جنيه

رده بران ” محلى ” : 3650 جنيه

جيلوتين ” مستورد ” : 14500 جنيه

جيلوتين ” محلى”: 14200 جنيه

سعر طن النخالة الخشنة : 3500 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد )

سعر حمل التبن القمح :

سجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيه

اسعار اعلاف الدواجن “بالطن ” :

بادى 23 % : 8250 جنيه

نامى 21 % : 8150 جنيه

ناهى 19% : ” 8050 جنيه

بادى نامى : 7750 جنيه

بياض 18% : 7150 جنيه

بياض 16 % : 6800 جنيه

بياض 14% : 6550 جنيه

اقرأ أيضا

خطوات الاستعلام عن الفاتورة

وكان قد أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة خروج مربين من الصناعة بسبب الخسائر التي تعرض لها وارتفاع أسعار الأعلاف وان أسعار البيض والدواجن تتعرض دائما لموجات ارتفاع في المواسم ومع دخول المدارس و تكالب المواطنين على شراء البيض وتخزينه، وكذلك شراء الدواجن وتخزينها في الثلاجات بكميات كبيرة مع ارتفاع الأسعار وخوفا من زيادة الأسعار.

وقال سليمان في تصريحات لـ الدستور إن الواردات من جدون الدواجن والدواجن البياض لم تقل بل ارتفعت بنسبة 7% من أجل زيادة إنتاج البيض، كما تم عقد بروتوكول مع البنك الزراعي والبنك الاهلي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالية لمربي الدواجن.