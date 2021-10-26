العراق: موجة كورونا الرابعة «تحد وعبء على نظامنا الصحي»

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن دخول السلالة الرابعة لفيروس كورونا، ستشكل تحديا كبيرا وعبئا ثقيلا على النظام الصحي للبلاد الذي استنزفت موارده وخدماته خلال الموجات السابقة، داعية إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة مع إقليم الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بإصاباته.

وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة، الدكتور هيثم العبيدي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "العراق خرج من الموجة الثالثة وقد استنزف كميات هائلة من الموارد المخصصة للوزارة ومراكز العزل والخدمات الصحية للمواطنين"، مؤكدا أن "دخول السلالة الرابعة، سيشكل تحديا كبيرا وعبئا ثقيلا على النظام الصحي للبلاد".

وأضاف أن "إقليم كردستان لا سيما محافظة السليمانية، تشهد حاليا ارتفاعا كبيرا بأعداد الإصابات، كون العالم مازال يعيش موجات الجائحة المختلفة، وبإنتشار سريع"، داعيا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة مثل تقليل حركة المواطنين من وإلى الإقليم، وعدم الاختلاط في بغداد وبقية المحافظات، بمواطني الإقليم".

وذكر أن "الفيروس يتعرض باستمرار الى طفرات وراثية جينية من خلال تغيير تركيبته وإمكانية أن يصاب به الشخص مرة أخرى، ما يتطلب من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.