الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العسومي: الأزمة اليمنية أولوية كبرى للبرلمان العربي

جريدة الدستور

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن الأزمة اليمنية تمثل أولوية كبرى للبرلمان العربي، انطلاقاً من اضطلاعه بدوره في دعم الجمهورية اليمنية والحكومة الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني وحل الأزمة سياسياً وفق المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الثلاثاء، خلال لقاء العسومي مع أمين عام محافظة مأرب اليمنية، الشيخ أحمد الباشا بن زبع، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي علوي الباشا، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة.

وجدد العسومي دعم البرلمان العربي للحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعي في الجمهورية اليمنية ودعمهم في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرارها والتي تتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية والقوانين الدولية الإنسانية.

من جانبه، أطلع "بن زبع" رئيس البرلمان العربي على مستجدات الأوضاع في محافظة مأرب، والتي تتعرض لأبشع الانتهاكات على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة والممولة من إيران وما تشنه من هجوم وحشي مستمر على المدنيين بالصواريخ الباليستية والقصف بالطيران، فضلاً عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني وتهجيره قسراً.

وأشاد "بن زبع" بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم الشعب اليمني ومساندته وتصدر الأزمة اليمنية أجندة فعاليات البرلمان العربي في كل المحافل الإقليمية ومواقفه الجادة والداعمة للقضية اليمنية ومساندة الشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

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بيوت السويس

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