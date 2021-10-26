الكندوز بـ 140جنيه| أسعار اللحوم في الأسواق 26-10-2021

أسعار اللحوم في الاسواق.. شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء استقرارًا فى الأسواق، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-179 جنيهًا للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140 -160 جنيهًا، أسعار السجق البلدي بين 120-140 جنيهًا، كباب الحلة 140-160 جنيهًا للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيهًا.

ما هي أسعار اللحوم

واستقرت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في الاسواق

وترواحت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيهًا، والكبدة الضأن 140-170 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيهًا للكيلو.

وكانت قد كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

اقرأ أيضا

خطوات الاستعلام عن الفاتورة

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري الى الهيئة ان هذه الحملات التى قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم بالمديريات بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والدواجن المخالفة بلغت كميتها 3029 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر.

بلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 9 محاضر في، كما قامت ادارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل.