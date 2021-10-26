مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم على طريق السويس

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 2 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتين على طريق السويس بالقرب من بوابة مدينة الشروق.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، على الفور، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى هناك، ودفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية التي جرت حول الحادث، عن أن تصادما وقع بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة ، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحادث.

نصائح يجب اتباعها، لتجنب حوادث الطرق

- الصيانة الدورية للسيارة

ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدمًا.

- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظاً في كافة الأوقات.

- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج؛ إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة، ومن أهم النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في حالات الطقس السيئة، ما يلي:

- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة؛ للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.