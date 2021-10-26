اليابان: مرور أسطول السفن الصينية الروسية حولنا «استعراض غير مسبوق للقوة»

وصف وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، اليوم الثلاثاء، مرور أسطول بحري صيني-روسي مشترك حول اليابان بأنه "استعراضا غير مسبوق للقوة"؛ يسلط الضوء على قائمة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وقال كيشي - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "هذه هي المرة الأولى التي نؤكد فيها نشاطًا بهذا الحجم وعلى مدى فترة طويلة".

وأضاف "نعتقد أن هذا كان استعراضا للقوة تجاه اليابان"، مشيرا إلى أن مرور السفن الحربية الصينية والروسية؛ "يظهر بوضوح البيئة الأمنية المتزايدة الخطورة المحيطة باليابان"، مؤكدا ضرورة مراقبة مثل هذه التطورات عن كثب من وجهة نظر السلام والاستقرار الإقليميين.

بدوره، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي - في مؤتمر صحفي منفصل - إن اليابان أبلغت البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية بأن لديها "مصلحة قوية" في مثل هذا النشاط في المياه المحيطة.

وكانت خمس سفن صينية وخمس سفن روسية قد أبحرت - يوم الاثنين من الأسبوع الماضي - في مضيق تسوجارو بين هوكايدو وجزيرة هونشو الرئيسية اليابانية في المحيط الهادئ. ويوم السبت، مرت السفن عبر مضيق أوسومي جنوب كيوشو قبل أن يتجهوا إلى بحر الصين الشرقي.

ويُعتقد أن القافلة البحرية تضمنت سفنًا شاركت في تدريبات مشتركة أجرتها الصين وروسيا في بحر اليابان منتصف أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن المضيقين كليهما عبارة عن مياه دولية يسمح للسفن الأجنبية بالمرور خلالهما بحرية.