الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أجمل إطلالات الفنانة أمينة خليل في عيد ميلادها (صور)

امينه خليل
امينه خليل

تحتفل الفنانة أمينة خليل، اليوم بعيد ميلادها الـ 32 ، وتتميز “خليل” بإطلالتها الجذابة التي يعشقها الكثير، حيث لديها قدرة كبيرة على تنسيق الألوان بشكل جذاب.

وفي يوم ميلادها نرصد أبرز الإطلالات المميزة للفنانة أمينة خليل.

بداية أمينة خليل الفنية 

ولدت أمينة خليل عام 1988 في القاهرة وهي ابنة الموسيقار يحيى خليل، ودرست التمثيل بالجامعة الأمريكية وتخرجت منها عام 2009، ودخلت مجال الفن عام 2011، من خلال ترشيح من المخرج مروان حامد.

وبدأت الفن من خلال مشاركتها في مسلسل الجامعة، وكانت من هنا الانطلاقة لها،  واستطاعت أن تخلق لها مكانة مميزة في فترة قصيرة مما ميزها عن غيرها، وشاركت بمجموعة كبيرة من الأعمال الفينة منها فيلم “ الكنز” ومسلسل “ شربات لوز “ ومسلسل ” طرف تالت”.

ما وصية جدة أمينة خليل لها في عالم الموضة 

قالت الفنانة امينة خليل، في لقاء تلفزيوني لها ان": جدتها كانت تهتم بمظهر الملابس، وخاصة تناسق الألوان مع بعضها لذلك أوصتني بتناسق الألوان في ملابسي، حتي يكون شكلي مختلف وجميل".

إطلالات أمينة خليل

عملت أمينة خليل في مجال تصميم الأزياء مما جعلها متابع جيد للموضة العالمية، وأصبحت أيقونة من أيقونات الموضة، ومن خلال صفحتها علي مواقع التواصل الإجتماعي، يتابعها عدد كبير من الفتيات والتي دائما ما تأخذ منها أخر صيحات الموضة، خاصة أن ملابسه وتصميماتها مناسبة لعدد كبير من الفتيات، ودائما ما تفضل الألوان المبهجة، والتصميمات المجسمة.

إطلالة أمينة خليل من الناحية الجمالية:

دائما ما تظهر الفنانة أمينة خليل بشكل بسيط، يتناسب مع ملامحها البسيطة، فهي لا تفضل التكلف في مساحيق المكياج ،فهي تظهر بطبيعتها مع وضع لمسات جمالية بسيطة، ومن الناحية الجمالية لها في تسريحات شعرها، فهي دائمة الظهور بالشعر المنسدل، أو التسريحة الكلاسيكية التي تجمع شعرها للخلف. 

اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر الفنانة أمينة خليل بعيد ميلادها الـ 32 تميز بإطلالتها الجذابة يعقشها الكثير تنسيق الالوان بشكل جذاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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