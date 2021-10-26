الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: إسهامات الرياض لمبادرتي المناخ يعكس اهتمامها بمنظومة العمل المناخي

المناخ
المناخ

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن إعلان الرياض مساهمتها بنحو 15% من إجمالي 39 مليار ريال لمبادرتي المناخ يعكس مدى اهتمام المملكة بمنظومة العمل المناخي؛ بهدف تحقيق إنجازات متسارعة وتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة أشجار في العالم.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان (السعودية الرائدة.. والمستقبل الخضراء) - أن المملكة دائما، القائدة والمبادرة، وهي دائما تتصدى للقضايا العالمية، خصوصا إذا تعلق الأمر بالوقود النظيف والحد من الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وأشارت إلى كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة الشرق الأوسط الأخضر"اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة، نقودها ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا أن آثار التغيّر المناخي لا تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن" لافتا إلى أن التغيّر المناخي فرصة اقتصادية للأفراد وللقطاع الخاص، ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

عضو بـ«علمية كورونا»: مضادات الفيروسات أثبتت كفاءتها فى علاج أعراض «كوفيد- 19»

جولة مباحثات جديدة لمتابعة إجراءات وصول الغاز المصري إلى لبنان

أميرة يابانية تفقد مكانتها الملكية وتتزوج «من عامة الشعب»

سقوط عصابة لتعدين البيتكوين فى القاهرة (فيديو)

القليوبية تحصد المراكز الأولى في مسابقة «الإبداع طموح»

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم على طريق السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى