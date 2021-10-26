صحيفة سعودية: إسهامات الرياض لمبادرتي المناخ يعكس اهتمامها بمنظومة العمل المناخي

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن إعلان الرياض مساهمتها بنحو 15% من إجمالي 39 مليار ريال لمبادرتي المناخ يعكس مدى اهتمام المملكة بمنظومة العمل المناخي؛ بهدف تحقيق إنجازات متسارعة وتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة أشجار في العالم.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان (السعودية الرائدة.. والمستقبل الخضراء) - أن المملكة دائما، القائدة والمبادرة، وهي دائما تتصدى للقضايا العالمية، خصوصا إذا تعلق الأمر بالوقود النظيف والحد من الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وأشارت إلى كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة الشرق الأوسط الأخضر"اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة، نقودها ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا أن آثار التغيّر المناخي لا تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن" لافتا إلى أن التغيّر المناخي فرصة اقتصادية للأفراد وللقطاع الخاص، ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة.