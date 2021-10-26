الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

الدولار
الدولار

سجلت أسعار الدولار استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم /الثلاثاء/، في معظم البنوك العاملة في مصر.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار،15.64جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تراجعت أسعار اليورو 7 - 8 قروش شراء وبيعا، ففي بنك مصر والأهلي سجلت 18.13 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 18.15 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه الاسترليني تباينا في الشراء والبيع ، ففي بنك مصر والبنك الاهلي ، سجل 21.51 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.51 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره؛ ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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