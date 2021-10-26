برلمانية: قرار إلغاء «الطوارئ» لحظة تاريخية ونتاج لحالة الأمن في مصر

ثمنت النائبة جيهان بيومي، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، موضحة قد جاء ذلك عقب سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب من الدولة المصرية قيادة وشعبا نحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن هذا القرار يسجل لحظة تاريخية إنما هي نتيجة لتضحيات قواتنا المسلحة المصرية، ورجال الشرطة البواسل وتكاتف جموع الشعب المصري خلف القيادة السياسية.

وتقدمت عضو مجلس النواب، بالتحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة المصرية وكل من قدم روحه فداءً لهذا الوطن من كافة أطياف الشعب، حتى نصل إلى هذه اللحظة التاريخية، مؤكدة أن هذا القرار نتاج لحالة الأمن والأمان الذي تشهدها مصر، وايضا الطفرة التي عمت جميع أنحاء البلاد من اعمار وتنمية وبناء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"

وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".