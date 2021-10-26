الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: قرار إلغاء «الطوارئ» لحظة تاريخية ونتاج لحالة الأمن في مصر

النائبة جيهان بيومي
النائبة جيهان بيومي

ثمنت النائبة جيهان بيومي، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، موضحة قد جاء ذلك عقب سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب من الدولة المصرية قيادة وشعبا نحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن هذا القرار يسجل لحظة تاريخية إنما هي نتيجة لتضحيات قواتنا المسلحة المصرية، ورجال الشرطة البواسل وتكاتف جموع الشعب المصري خلف القيادة السياسية.

وتقدمت عضو مجلس النواب، بالتحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة المصرية وكل من قدم روحه فداءً لهذا الوطن من كافة أطياف الشعب، حتى نصل إلى هذه اللحظة التاريخية، مؤكدة أن هذا القرار نتاج لحالة الأمن والأمان الذي تشهدها مصر، وايضا الطفرة التي عمت جميع أنحاء البلاد من اعمار وتنمية وبناء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"

وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".

القوات المسلحة الطوارئ مجلس النواب عضو مجلس النواب القيادة السياسية الشعب المصري تحيا مصر الشرطة المصرية رجال الشرطة حالة الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

جولة مباحثات جديدة لمتابعة إجراءات وصول الغاز المصري إلى لبنان

عضو بـ«علمية كورونا»: مضادات الفيروسات أثبتت كفاءتها فى علاج أعراض «كوفيد- 19»

أميرة يابانية تفقد مكانتها الملكية وتتزوج «من عامة الشعب»

سقوط عصابة لتعدين البيتكوين فى القاهرة (فيديو)

النيابة تشرح جثة شاب غرق في نهر النيل بحلوان

الخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة وراء مقتل شابين فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى