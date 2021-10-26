الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القليوبية تحصد المراكز الأولى في مسابقة «الإبداع طموح»

الأطفال الموهوبين
الأطفال الموهوبين

أعلن أشرف محمود مدير إدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، فوز الإدارة بالمراكز الأولى فى مسابقة الإبداع طموح التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للموهوبين.

 وقال مدير إدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكي، أنه فاز بالمركز الأولى فى مجال الأدب الطالبة ملك صلاح محمد، وفي المجال التقني فاز بالمركز الأول الطالب محمد عبد الرازق، مشيرا أن الأنشطة الطلابية والمسابقات تساهم في إخراج وإفراز نخبة من المبدعين في العلوم والمعارف والآداب والفكر والفن.

وأوضح "محمود" أن فوز الطلاب فى هذه المسابقة التي تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للموهوبين، ومسابقات هيئة قصور الثقافة هو حصاد جهد الموهوبين على مستوى مدارس محافظ القليوبية، وخطط وبرامج تجذب الطلاب الموهوبين والمخترعين للمشاركة فى المسابقات.

وفي سياق آخر، كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس الصادق السيد المدير العام للتعليم الفني، قد كرم طلاب التعليم الفني المشتركين في صناعية مصر في المرحلة الثالثة.
من الجدير بالذكر انه تم في الفترة الثالثة لصناعية مصر تدريب 160 طالبا وطالبة بكليات الهندسة، التربية النوعية، الفنون التطبيقية، الطب البيطري، كلية الزراعة، كلية التجارة، الحاسبات والمعلومات.

القليوبية المركز الأول عبدالحميد الهجان وكيل وزارة التربية والتعليم الأنشطة الطلابية إدارة الموهوبين الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

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وائل لطفي

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