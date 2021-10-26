الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا ثيؤدروس الثاني يعود إلى مصر بعد رحلته الرعوية

البابا ثيؤدوروس الثاني
البابا ثيؤدوروس الثاني

يعود بطريرك الروم الأرثوذكس البابا ثيؤدروس الثاني والوفد المرافق له من إثيوبيا، بعد جولة رعوية في كل من أوغندا وتنزانيا، إلى القاهرة ومنها يتجه إلى مدينة الإسكندرية حيث مقر الكرسي الإسكندري لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.

وكان البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ترأس القداس الإلهي البطريركي في كنيسة القديسة باراسكيفي بدار السلام بمساعدة المتروبوليت ديمتريوس مطران إرونوبوليس (تنزانيا ودار السلام)، والأرشمندريت إلبيذوفوروس ليمنيوس وكهنة مدينة دار السلام، أحدهم من قبيلة الماساي.

وحضر القداس الإلهي المؤمنون المحليون ومن قبيلة الماساي ويونانيون وإثيوبيون.

وفي كلمة البابا ثيودروس عبر عن فخر بطريركية الإسكندرية بالبعثة التبشيرية في تنزانيا وخصائص المرسلين، مشيرًا بشكل خاص إلى الأب نيقوديموس ساريكاس كمثال المبارك.

وقبل انتهاء القداس الإلهي أقام غبطته صلاة النياحة على نفس مثلث الرحمات المتروبوليت بروتريوس، أول أسقف لتنزانيا ودار السلام بعد ذلك قام برسم خمسة قراء، ثلاثة منهم من تنزانيا واثنان من قبيلة الماساي.

في نهاية القداس الإلهي، افتتح صاحب الغبطة إلى المركز الروحي لإبراشية لتنزانيا ودار السلام المقدسة. 

بعد ذلك التقى البابا ثيودروس مع نائب الرئيس التنزاني فيليب مبانغو، وعبر له عن حزنه على وفاة الرئيس Philip Mpango، وتمنى أن تسفر الانتخابات القادمة على خلفًا جيدًا، وخليفة لرؤيته. 

وشكر نائب الرئيس بحرارة، لأنه على الرغم من المرحلة الانتقالية للبلاد يستمر هو وأعضاء الحكومة الآخرون مثل الرئيس السابق في دعم بطريركية الإسكندرية وأبرشيتها في تنزانيا ودار السلام، ثم تبادلا الهدايا التذكارية.

 

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