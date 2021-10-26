باحث قبطي: السيسي رئيس يؤمن بالحريات وإلغاء قانون الطوارئ قرار تاريخي

قال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي، ورئيس «الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن»، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ ووقف العمل بقانون الطوارئ بعد عقود طويلة من العمل به يؤكد أن مصر عبرت مرحلة الخطر وانتصرت على الإرهاب وقوة الشر بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود مصر بخطوات ثابتة لتصبح دولة عصرية قوية قائمة على اقتصاد قوي مستقل وحريات غير مسبوقة لم تشهدها مصر من قبل.

ووصف «كمال» لـ«الدستور» أن قرار الرئيس السيسي «تاريخي وسيكتب التاريخ بحروف من نور أن هناك رئيس حكم مصر اسمه عبد الفتاح السيسي استطاع تحقيق أحلام الشعب المصري في أعوام قليلة».

وأضاف: «أهم ما يميز عهد الرئيس السيسي أنه مؤمن إيماناً حقيقياً بالحريات وحقوق الإنسان ويعمل على تحقيق ذلك بكل الوسائل وقرار الرئيس بإلغاء العمل بقانون الطوارئ خير دليل على ذلك».

وتابع: «مصر في عهد الرئيس السيسي تنعم بالاستقرار وقوة الاقتصاد والحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان في أبهى صورها عبر التاريخ».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».