«أوراسيا ريفيو» تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية فى تيجراى

حذرت صحيفة" أوراسيا ريفيو" الأمريكية من تدهور الأوضاع الإنسانية في تيجراي بعد إجبار رحلة أممية تابعة للأمم المتحدة من عدم الهبوط في ميكلي عاصمة تيجراي والعودة من جديد.

وتابعت: لدى الأمم المتحدة "مخاوف جدية" على سلامة الموظفين العاملين في منطقة تيجراي الإثيوبية.

ونقلت الصحيفة الامريكية القول عن منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة في بيان: إن طائرة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة كانت متجهة إلى عاصمة منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا، اضطرت للعودة إلى أديس أبابا بسبب الضربات الجوية في 22 أكتوبر.

وقال مارتن غريفيث، رئيس الإغاثة، الذي يرأس مكتب الشؤون الإنسانية، أوتشا: إن الغارات في ميكيلي عاصمة تيجراي هددت سلامة موظفي الأمم المتحدة الموجودين هناك لمساعدة المدنيين المحتاجين للمساعدة الإنسانية".

وشدد على أن "الأمم المتحدة لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن الهجمات على ميكيلي وحصلت على التصاريح اللازمة للرحلة".

ووفقًا لأخبار الأمم المتحدة ، بعد اندلاع القتال العنيف في نوفمبر 2020 بين القوات الحكومية والموالين لجبهة تحرير شعب تيجراي، لا يزال حوالي 5.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء المناطق الإثيوبية في تيجراي وأمهرة وعفر.

وأردفت الصحيفة: وسط مزاعم عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان هناك مخاوف من مقتل الآلاف وأجبار أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم، لاسسيما مع و تزايد عمليات القتل والنهب وتدمير المراكز الصحية والمزارع ، بما في ذلك تدمير أنظمة الري الحيوية اللازمة للإنتاج.

ونقلت الصحيفة القول عن السيد غريفيث: "تبذل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قصارى جهدها لمواصلة تقديم المساعدة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في تيغراي وأمهرة وعفر".

وأضاف أن "ديناميكيات الصراع تجعل هذا الأمر أكثر صعوبة".

وفي الوقت نفسه ، مع استمرار الضربات الجوية على ميكيلي ولا تزال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي غير كافية ، قال السيد غريفيث إنه "قلق بشكل متزايد بشأن تأثير القتال في منطقتي أمهرة وعفر وتفاقم الخسائر في صفوف المدنيين".

وشدد على أنه "يجب اتخاذ جميع الاحتياطات" لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأوضح منسق الإغاثة في حالات الطوارئ: أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي ، يجب على جميع أطراف النزاع توخي الحرص المستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأذى ، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والأصول".

وفقًا للمتحدث باسم الأمم المتحدة السيد ستيفان دوجاريك فقد شدد الأمين العام أنطونيو غوتيريس على أنه يجب على جميع الأطراف تجنب استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية ، وكرر دعوته لوقف جميع الأعمال العدائية.

وقال السيد دوجاريك: "إنه يحث الأطراف على إعطاء الأولوية لحماية الناس وتقديم الدعم اللازم لتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية ، بما في ذلك تسهيل حركة الوقود والأدوية".

وأضافت الصحيفة: يتسبب نقص الإمدادات الأساسية ، وخاصة النقد والوقود ، في تعطيل عمليات الإغاثة بشدة في تيجراي، حيث يواجه ما لا يقل عن 400 ألف شخص الآن ظروفًا شبيهة بالمجاعة.

وقال السيد دوجاريك إن المدنيين "عالقون في القتال والقتال نفسه يجبرنا على تقليل العمليات المنقذة للحياة عندما يكون الناس في أمس الحاجة إليها ، بما في ذلك توزيع الغذاء وتوزيع المياه والخدمات الصحية".