الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الصين تطلق قمرا صناعيا لتجربة تكنولوجيا الحماية من النفايات الفضائية

قمر صناعي
قمر صناعي

أطلقت الصين  القمر الصناعي Shijian-21 الذي سيستخدم لتجربة التكنولوجيات الخاصة بحماية الأجهزة الفضائية من النفايات الفضائية في مدار الأرض.

ووفقًا لوكالة أنباء “شينخوا ” الصينية، أفادت بذلك مؤسسة علم الطيران والفضاء الصينية.

وقالت المؤسسة في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي  WeChat إن القمر الصناعي أطلق الساعة 09.27  يوم 24 أكتوبر بالتوقيت المحلي (الساعة 04.27 بتوقيت موسكو) بصاروخ CZ-3B  من مطار "سيشان" الفضائي بمحافظة سيشوان الصينية، وهو الصاروخ الـ393  من هذا النوع أطلق إلى الفضاء.

يذكر أن بكين  تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي الوطني عن طريق تصميم الأقمار الصناعية للاتصالات والأرصاد الجوية والملاحة الفضائية وكذلك تطوير تكنولوجيات استصلاح القمر وتحقيق مشاريع دراسة الكويكبات والمريخ وإنشاء المحطة الفضائية المدارية.

وحسب مؤسسة الفضاء الصينية فإن جمهورية الصين الشعبية تخطط العام الجاري لإطلاق 40 صاروخا فضائيا محطمة بذلك الرقم القياسي الوطني.

وعلي صعيد آخر، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن تقديم ما مجموعه 2.243 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى السكان، حتى أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصين تخطط لتطعيم 80٪ من السكان ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وأطلقت الصين، الأسبوع الماضي، عملية تطعيم "الجرعة الثالثة" من اللقاح، كجرعة معززة بالنسبة إلى المجموعة التي بلغت مدة فعالية تطعيمهم 6 أشهر، مؤكدة أن موانع الاستعمال للجرعة الثالثة من التطعيم؛ هي نفس موانع الجرعتين الأوليين، لكن يُوصى بأن يكون اللقاح المستخدم للجرعة الثالثة من التعزيز هو نفسه الذي تم استخدامه من قبل، خاصة من نفس الشركة المُصنعة للجرعة الثانية من اللقاح.

ووفقًا لنتائج البحث لشركتي "سينوفارم" و"سينوفاك"، فإنه بعد تلقيح جرعة معززة، سيزداد مستوى الأجسام المضادة للمتلقي بشكل كبير، حيث يعادل مستوى الجسم المضاد من 10 إلى 30 ضعف المستوى الأصلي بعد 14 يومًا من التطعيم المعزز، ويمكن الحفاظ على مستوى عالٍ بعد 6 أشهر، وله تأثير متبادل جيد على تحورات الفيروس مثل "دلتا".

 

حماية الصين قمر فضائية لصين تكنولوجيا آية الحماية تطلق ناعيا الصي فضاء الفضائية قمرا صناعيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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