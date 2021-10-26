الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التوزيع المتكافئ للقاحات كورونا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التوزيع المتكافئ للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم خلال خطاب ألقاه في قمة الصحة العالمية في برلين.

وقال جوتيريش في القمة التي انطلقت: "إن انتصار اللقاحات - التي تم تطويرها وتقديمها إلى السوق بسرعة قياسية - يضعف تأثيره بسبب مأساة التوزيع غير المتكافئ. ذهبت ثلاثة أرباع تلك اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان في الشريحة العليا من الدخل المتوسط. قومية اللقاحات وتخزينها يعرضنا جميعا للخطر".

وأوضح أن النظم الصحية على مستوى العالم تحطمت بسبب الجائحة، قائلا: "إن التزامنا بتوفير الصحة للجميع أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى".

ومن المتوقع أن يشارك حوالي 6000 خبير من جميع أنحاء العالم في قمة الصحة العالمية، التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء. بسبب الجائحة، يجري عقد تلك القمة افتراضيا، وموضوعها الرئيسي "الدروس المستفادة من كوفيد-19"، مثل المساواة في الحصول على اللقاحات.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه يمكن السيطرة على المرض، لكن ذلك "يتطلب قيام الحكومات والشركات المصنعة بتوفير إمدادات اللقاحات وتشاركها، بدرجة أكبر، مع أكثر بلدان العالم ضعفًا، بدافع من الإنصاف والتضامن".

وأضاف: "إن الأضرار التي سببها كوفيد-19 أكدت الحاجة إلى هيكل صحي عالمي أقوى، والتزام سياسي رفيع المستوى، من خلال ميثاق أو اتفاق عالمي للوقاية من الجوائح والاستجابة لها".

وشدد وزير الصحة الألماني ينس سبان على أن كوفيد-19 أثر كثيرا في حياة جميع المواطنين في العالم على مدار العام ونصف العام الماضي. وقال: "دعونا نستفيد من الدروس التي كان علينا تعلمها بطريقة مؤلمة".

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ7ر40 مليون شخص، أو نحو 4ر79 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

 

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وائل لطفي

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