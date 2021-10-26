الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة رجل بإطلاق للنار فى مترو الأنفاق بنيويورك

حادث إطلاق نار
حادث إطلاق نار

أعلنت قيادة شرطة نيويورك عن أن رجلا أطلق النار من مسدس على أحد ركاب مترو أنفاق المدينة وإصابته بجروح في عربة أحد خطوط مترو الأنفاق المركزية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أشار بيان صدر عن شرطة المدينة إلى أن "الحادث وقع على الخط (أن)، عندما كان قطار مترو الأنفاق يقترب من إحدى محطات التبادل المركزية في مانهاتن -14 ستريت - يونيون سكوير".

 

وأضاف: "طالب أحد الركاب آخر بإعادة هاتفه، وبعد ذلك أطلق عليه النار في منطقة الساق".

 

وتابع: "وقع الحادث خلال ساعة الذروة، عندما كانت عربة المترو مكتظة، وباستثناء الضحية لم يصب أحد بأذى".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعا سريعا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "غالوب" أن "تصنيف بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، وهذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

 

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

 

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، وانخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

 

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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