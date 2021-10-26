الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا.. وفاة أول منقذ في عملية الدهس بسوق عيد الميلاد فى برلين عام 2016

عملية الدهس بسوق
عملية الدهس بسوق عيد الميلاد فى برلين

بعد نحو خمس سنوات من عملية الدهس بشاحنة في سوق عيد الميلاد في برلين، توفي أحد أوائل المنقذين الذين هبوا لمساعدة الضحايا في تلك الليلة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قال قريب، إن الرجل البالغ من العمر 49 عاما توفي في 5 أكتوبر الجاري ودفن منذ ذلك الحين في مدينة ترويسدورف بالقرب من بون.

 

وكان الرجل قد هرع إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من دخول الشاحنة إلى السوق المزدحم في بريتشيدبلاتز وسط برلين في 19 ديسمبر 2016.

 

ويعتقد أنه أصطدم في هذه العملية بعارضة وأصيب بجروح خطيرة في رأسه، ومنذ ذلك الحين، احتاج إلى رعاية على مدار الساعة.

 

وأضاف قريبه أنه توفي بسبب مرض معد نتيجة العجز على المدى الطويل، علما أن أسرته تمتنع عن كشف مرضه لحماية خصوصيته.

 

وبعد وفاة المنقذ ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي من 12 إلى 13.

 

وكان بين الضحايا سائق الشاحنة الذي لقي مصرعه برصاص المهاجم الذي سرق الشاحنة قبل ساعات من حادث الدهس.

 

وعلى صعيد آخر ، تلقى 66.2 % من السكان في ألمانيا (ما يعادل 55.07 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض .
 

وذكر المعهد أن نسبة التطعيم الكامل بين جميع البالغين فوق 17 عاما في ألمانيا بلغت حتى الآن 76.8%. فيما وصلت هذه النسبة إلى 40.1 % في الشريحة العمرية الأصغر بين 12 و17 عاما.
 

ووفقا للبيانات، تلقى 69.1 %من السكان في ألمانيا (ما يعادل 57.5 مليون نسمة) جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة تنشيطية ثالثة إلى 1.57 مليون شخص حتى الآن.


ووصل معدل التطعيم ضد كوفيد19- في السبعة أيام الأخيرة إلى 122 ألف و338 تطعيما في اليوم الواحد في المتوسط، مقابل 12 ألف و615 تطعيما تم تسجيلها أمس الأحد منها نحو 5200 جرعة ثانية و3400 جرعة تنشيطية.
 

ويفترض المعهد أن معدل التطعيم بين البالغين أعلى مما توضحه البيانات وكان المعهد ذكر في تقرير مطلع الشهر الجاري أن معدل التطعيم بين هذه الشريحة العمرية التي تزيد على 18 عاما أعلى بمقدار خمس نقاط مئوية سواء فيما يخص الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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