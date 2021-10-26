البرازيل: 5797 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيلها 160 وفاة و5797 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت البرازيل حتى الآن 605 آلاف و804 وفيات بسبب الفيروس.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البرازيل منذ بدء الوباء إلى 21 مليونا و735 ألفا و560 شخصا.

وسجلت البرازيل ثالثة أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثانية أكبر حصيلة للوفيات بعد الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، تسببت الرياح القوية والسحب الكثيفة في إلحاق أضرار بـ938 منزلا بولاية بارانا الواقعة جنوب

البرازيل.

وقالت سلطات الدفاع المدني في بارانا في بيان لها يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن مدينة "فوز دو إجواسو" الواقعة على الحدود مع باراجواي والأرجنتين، كانت المنطقة الأكثر تأثرًا، حيث تضرر نحو 600 منزل.

وذكرت السلطات إن هناك 851 شخصًا تضرروا من جراء الرياح الشديدة، دون أن يتعرض أحد لإصابات.

من ناحية أخرى، قالت شركة الطاقة في بارانا، "كوبل": "في أسوأ لحظات هذا الطقس القاسي، تعطلت إمدادات الكهرباء لعدد 552 ألف مستهلك بسبب البرق والأشجار المتساقطة وهبوب الرياح".



كما أثرت العاصفة بصورة جزئية على توليد الطاقة في محطة "إيتايبو" للطاقة، الواقعة على الحدود بين باراجواي والبرازيل.

وعلى صعيد آخر، تطرح الدول التي تشعر بالقلق من أزمة اجتماعية تساؤلات حول توسع سوق الكربون الأوروبية التي تعد أداة رائدة في مكافحة تغير المناخ، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

ستكون أسواق الكربون حيث تشتري الشركات وتعيد بيع "حقوق التلويث" التي تتيحها السلطات بأعداد محدودة، موضوعًا رئيسيًا خلال مؤتمر الأطراف كوب 26 في غلاسكو حيث سيتعرض المشروع الأوروبي لاختبار.

أنشئ سوق الكربون الأوروبي في 2005، فكان الأول من نوعه في العالم لتبادل حصص انبعاثات الكربون. ويغطي النظام الأوروبي الحالي لتجارة الانبعاثات منتجي الكهرباء والصناعات المتعطشة للطاقة (مثل الصلب والأسمنت وما إلى ذلك)، أي ما يعادل 40% من الانبعاثات الصادرة من القارة.