الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

على شعبان: منتخب مصر لقصار القامة حصل على أجمل روح رياضية فى البطولة

منتخب مصر لقصار القامة
منتخب مصر لقصار القامة

شارك منتخب مصر لقصار القامة في البطولة العربية الدولية الأولي لقصار القامة لكرة القدم، بمناسبة اليوم العالمي لقصار القامة، تحت رعاية وزير الثقافة الأردني هيفاء النجار الأكرم، بجانب دعم وزير الشباب الأردني محمد النابلسي الأكرم، ومشاركة جمعية النجوم الخيرية، ونادي نجوم مصر برعاية دكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

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منتخب مصر لقصار القامة


وفي تصريحات خاصة لـ«الدستور»، قال الكابتن علي شعبان، مؤسس منتخب مصر لقصار القامة ونادي نجوم مصر، وممثل الوفد المصري التابع لوزارة التضامن الاجتماعي: «تمت إقامت البطولة الودية لقصار القامة بعمان تحت رعاية وزارتي الثقافة الأردنية ووزارة الشباب الأردنية، وتمت الدعوة لمنتخب مصر والعراق وسوريا بمناسبة اليوم العالمي لقصار القامة».

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منتخب مصر لقصار القامة

وأضاف: «أنه تم عمل لقاء مبارة بين منتخب الأردني لقصار القامة، ومنتخب نجوم العرب مصر والعراق».

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منتخب مصر لقصار القامة


 
وأشار إلى تشريف المنتخب لمصر حول العالم وفي كل مكان، ووصول اللاعبين لأعلى البطولات وتحقيق أهدافهم بكل فخر، لافتًا إلي أنه يستمر الفريق في تحقيق الإنجازات واحدة تلو الآخرى.

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منتخب مصر لقصار القامة

 وأكد على أن الحدث كان على المستوى العرب والدولي، والجميع أشاد بدور الشباب المصري في المباراة التي أقيمت بالأخلاق والروح الرياضية، وتم حصول اللاعبين المصريين على أجمل روح رياضية موجودة في البطولة.

أبطال مصر ذوي الهمم حول العالم البطولات البطولة العربية قصار القامة وزير الثقافة الأردنى محمد النابلسي نيفين القباج جمعية النجوم الخيرية الكابتن علي شعبان منتخب مصر منتخب الاردني نجوم العرب

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