«دعم المرأة للخروج من الأزمات» على طاولة مكتبة الإسكندرية.. اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية، متمثلة في برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، بتنظيم ندوة بعنوان «دعم المرأة للخروج من الأزمات»، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء.



وتهدف ندوة «دعم المرأة للخروج من الأزمات»، إلى توعية المرأة المصرية بكيفية التعامل مع الأزمات والمشاكل الأسرية والتربوية التي قد تؤثر على صحتها النفسية وكذلك استعراض طرق الوقاية وسبل التعامل مع مثل هذه الأزمات.



كما تناقش ندوة «دعم المرأة للخروج من الأزمات»، أيضًا بحث مسببات المشكلات التي تواجه المرأة لتلافي حدوث أية تداعيات في أزمات أخرى قد تحدث في المستقبل. بينما يقوم برنامج دراسات المرأة من جانبه بعرض ورقة بحثية تقدم تقييمًا وتحليلًا لوضع المرأة المصرية في ظل جائحة كورونا وتأثير هذه الأزمة على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي بالمرأة المصرية وكذلك تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فيما يخص دعم وتمكين النساء والفتيات المصريات.



ــ تقرير المجلس القومي للمرأة ورصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة

في التقرير الذي أصدره المجلس القومي للمرأة، حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، للدعم المرأة المصرية خلال أزمة كورونا، يضع التقرير قائمة مرجعية ذات طبيعة استرشاديه صممت لتوجيه التحليلات، وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج الموضوعة للاستجابة لآثار أزمة كوفيد -19 بما يضمن المجالات الثلاثة الرئيسية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وهي القيادة والمشاركة، الحماية والأمان والرفاهية الاقتصادية. يشارك في الندوة مجموعة من الخبراء المعنيين بمختلف قضايا المرأة في مصر ويشارك أيضًا بالحضور مجموعة كبيرة من الفتيات والنساء المصريات من فئات عمرية مختلفة وخلفيات ثقافية متعددة.



كما بدأت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات وتدابير مشددة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقا لمعدل سرعة انتشاره، وعملت على الاهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، ومنها المرأة.

وحرصت الحكومة بشكل خاص على ادماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس كورونا.



كما أن القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل حماية السيدات، ومنها تخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس، منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، والسماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن، ومنح إجازة للعاملة التي ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بموجب كتاب دوري، والسماح لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة برعاية أطفالهم دون فقدان وظائفهن.



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