الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«رويترز»: مسلحون يقتلون 18 شخصا بهجوم على مسجد شمال نيجيريا

مسلحون
مسلحون

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر أهلية، بأن ما لا يقل عن 18 شخصًا قتلوا بهجوم مسلحين على مسجد في ولاية النيجر شمال غربي نيجيريا.

وقال سكان الولاية، إن المسلحين وصلوا إلى المنطقة فجر الإثنين واستهدفوا المسجد مباشرة، وأطلقوا النار على المصلين.

وأضاف أحد السكان، أن الهجوم أسفر أيضًا عن سقوط ما لا يقل عن 20 جريحًا، فيما قال آخر إن المسلحين اختطفوا كذلك أكثر من 10 أشخاص.

وشهدت مناطق شمال غربي نيجيريا هجمات للمسلحين، أسفرت عن قتل واختطاف المئات من السكان منذ بداية العام الحالي، وسيطرة جماعة "بوكو حرام" على عدد من البلدان في ولاية النيجر، وعرضوا أموالًا على السكان المحليين مقابل تجنيد الشباب للقتال ضد الحكومة.

وفي وقت سابق، أفرج مسلحون مجهولون عن 10 طلاب مختطفين في شمال غربي نيجيريا، كانوا قد اختطفوا في يوليو الماضي، ووفقًا لـ«فرانس برس».

وقال رئيس جمعية أهالي الطلاب، جوزيف حياب ، إن المسلحين أفرجوا عن 10 رهائن إضافيين من أصل 121 طالبًا كانوا قد خطفوا في الخامس من يوليو من مدرسة في شمال غربي نيجيريا.

وقال رئيس جمعية أهالي الطلاب المخطوفين، إن الخاطفين أطلقوا سراح 10 طلاب إضافيين بعد أن تلقوا فديتهم، كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الطلاب الذين أطلقوا سراحهم في وقت سابق، بحسب «فرانس برس».

واستطرد قائلًا: «لا يزال هناك 11 طالبًا في الأسر، ونأمل في إطلاق سراحهم جميعًا في المرة المقبلة عندما نتوصل إلى اتفاق مع قطاع الطرق».

ووفقًا لـ«فرانس برس»، فإنه منذ خطف 121 طالبًا في يوليو من مدرسة معمدانية ثانوية عند أطراف بلدة كادونا، تم إطلاق سراح 100 منهم أو تمكنوا من الفرار، بينما كان لا يزال هناك 21 منهم رهن الاعتقال.

وكانت الشرطة أعلنت الخميس الماضي أنها ألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه في قيامهم باختطاف جميع هؤلاء الطلاب منذ قرابة 3 أشهر، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان عشرات المسلحين أقدموا، في 5 يوليو، ليلًا على مهاجمة المدرسة الواقعة في ولاية كادونا شمال غربي البلاد، وخطفوا الطلاب بينما كانوا نياما في مهاجعهم.

وتسجل مناطق شمال غرب نيجيريا عمليات نهب وخطف جماعي تنفذها عصابات مسلحة وتستهدف تلامذة وطلابا لقاء فدية.

وتم خطف أكثر من 1000 طالب وتلميذ منذ ديسمبر الماضي، بحسب السلطات، غير أنه تم أطلاق سراح معظمهم بعد مفاوضات ودفع فديات، رغم نفي السلطات النيجيرية.

وتم خطف أكثر من 1000 طالب وتلميذ منذ ديسمبر الماضي، بحسب السلطات، غير أنه تم أطلاق سراح معظمهم بعد مفاوضات ودفع فديات، رغم نفي السلطات النيجيرية.

هجوم على قتل مسجد نيجيريا يقتل شخص لون شما مال مسلح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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