زوكربيرج يكشف عن محاولات لتشويه سمعة موقع فيسبوك

أكد رئيس ومؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج، أن إدارة موقعه ترى أن هناك محاولات منسقة للتشهير بها.

وكتب في صفحته الشخصية على "فيسبوك": "في رأيي، ما نراه الآن هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لتقديم صورة مشوهة عن شركتنا".

وأضاف، أن "المنظمات الكبيرة ينبغي مع ذلك أن تخضع لعمليات تدقيق.. النقد الذاتي يساعد على التحسن".

وتابع: "الحقيقة هي أن لدينا ثقافة مفتوحة حيث نشجع المناقشة والبحث حول عملنا حتى نتمكن من إحراز تقدم في العديد من القضايا المعقدة التي ليست خاصة بنا فقط. لدينا برامج رائدة في الصناعة لدراسة آثار منتجاتنا وتوفير الشفافية في تقدمنا لأننا نهتم بالحصول على ذلك بالشكل الصحيح".

من جهته، قال المدعي العام لمنطقة كولومبيا في الولايات المتحدة، كارل رايسين، إنه "استدعى مارك زوكربيرغ كمدعى عليه في قضية عام 2018 بشأن فضيحة خرق بيانات المستخدمين".

و علي صعيد آخر ، أقامت شركة "فيسبوك" الأمريكية دعوى على مواطن أوكراني في بلاده اتهمته فيها بسرقة بيانات 178 مليون مستخدم، وبيعها عبر مواقع التواصل.

وأشار ممثلو "فيسبوك" إلى أنه "في الفترة من يناير 2018 ولغاية سبتمبر 2019، تمكن ألكسندر سولونشينكو المعروف أيضا باسم سولومامي المستعار من الوصول إلى بيانات تعريف الحسابات وأرقام الهواتف لـ178 مليون مستخدم للشبكة، واستخدم لهذا الغرض برنامجا خاصا يرسل الطلبات تلقائيا إلى المستخدمين من خلال تطبيق ماسنجر".

ووفقا للادعاء، "باع سولومامي البيانات المسروقة في منتدى متخصص على الإنترنت، ونشر أيضا على البوابة بيانات 10 ملايين مستخدم لبنك Privatbank الأوكراني وشركة تحليلية فرنسية".

وجاء في بيان الادعاء، أن "سولونشينكو تصرف بشكل مخالف لشروط الخدمة وقواعد المنصة".

وتتوقع إدارة "فيسبوك" أن "تلزم المحكمة سولونشيكو بتعويضها عن الضرر، ومنعه من استخدام خدمات الموقع".