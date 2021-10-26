الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

زوكربيرج يكشف عن محاولات لتشويه سمعة موقع فيسبوك

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج

أكد رئيس ومؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج، أن إدارة موقعه ترى أن هناك محاولات منسقة للتشهير بها.

 

وكتب في صفحته الشخصية على "فيسبوك": "في رأيي، ما نراه الآن هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لتقديم صورة مشوهة عن شركتنا".

 

وأضاف، أن "المنظمات الكبيرة ينبغي مع ذلك أن تخضع لعمليات تدقيق.. النقد الذاتي يساعد على التحسن".

 

وتابع: "الحقيقة هي أن لدينا ثقافة مفتوحة حيث نشجع المناقشة والبحث حول عملنا حتى نتمكن من إحراز تقدم في العديد من القضايا المعقدة التي ليست خاصة بنا فقط. لدينا برامج رائدة في الصناعة لدراسة آثار منتجاتنا وتوفير الشفافية في تقدمنا لأننا نهتم بالحصول على ذلك بالشكل الصحيح".

 

من جهته، قال المدعي العام لمنطقة كولومبيا في الولايات المتحدة، كارل رايسين، إنه "استدعى مارك زوكربيرغ كمدعى عليه في قضية عام 2018 بشأن فضيحة خرق بيانات المستخدمين".

و علي صعيد آخر ، أقامت شركة "فيسبوك" الأمريكية دعوى على مواطن أوكراني في بلاده اتهمته فيها بسرقة بيانات 178 مليون مستخدم، وبيعها عبر مواقع التواصل.

 

وأشار ممثلو "فيسبوك" إلى أنه "في الفترة من يناير 2018 ولغاية سبتمبر 2019، تمكن ألكسندر سولونشينكو المعروف أيضا باسم سولومامي المستعار من الوصول إلى بيانات تعريف الحسابات وأرقام الهواتف لـ178 مليون مستخدم للشبكة، واستخدم لهذا الغرض برنامجا خاصا يرسل الطلبات تلقائيا إلى المستخدمين من خلال تطبيق ماسنجر".

 

ووفقا للادعاء، "باع سولومامي البيانات المسروقة في منتدى متخصص على الإنترنت، ونشر أيضا على البوابة بيانات 10 ملايين مستخدم لبنك Privatbank الأوكراني وشركة تحليلية فرنسية".

 

وجاء في بيان الادعاء، أن "سولونشينكو تصرف بشكل مخالف لشروط الخدمة وقواعد المنصة".

 

وتتوقع إدارة "فيسبوك" أن "تلزم المحكمة سولونشيكو بتعويضها عن الضرر، ومنعه من استخدام خدمات الموقع".

فيس بوك تشويه محاولات كشف فيسبوك محاول موقع فيسبوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبى يبحث التحضير للانتخابات مع المبعوث الأممى

مدير مستشفى الحياة ببورفؤاد يرد على شائعة تقييد المرضى

موسكو: يجب أن نبحث مع واشنطن سبل تفادى سباق التسلح

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

مستجدات فيروس كورونا حول العالم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أحدث ظهور لـ آديل بإطلالة بنية أثناء الترويج لألبومها 30

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى