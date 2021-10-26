«مستقبل وطن»: قرار إلغاء حالة الطوارئ يتوافق مع بناء الجمهورية الجديدة

ثمن حزب مستقبل وطن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن القرار يعكس حال الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد، ويتوافق مع تطلعات المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتوجه الحزب بخالص التقدير والعرفان لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأراحيهم فداء للوطن.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلًا في تدوينة عبر «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر».

ولاقى قرار الرئيس السيسي إشادات واسعة وترحيب سياسي وبرلماني وحقوقي، وأشادت المنظمات الحقوقية والمجلس القومي للحقوق الإنسان بقرار الرئيس.

كما ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والحقوقيين، وعدد من المنظمات الحقوقية، ورؤساء الأحزاب المصرية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أن هذا القرار تاريخي لم يحدث منذ سنوات عدة، ويأتي تتويجًا للجهود المصرية التي بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة رئيسها الوطني، والقوات المسلحة المخلصة في مكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من براثن الجماعات المتطرفة.