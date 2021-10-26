الخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة وراء مقتل شابين فى الدقهلية

كشفت مباحث الدقهلية عن ملابسات العثور على جثتين لشابين من محافظة الدقهلية، على طريق "مرشاق" مركز دكرنس، وبهما طعنات متعددة وملقان في طريق زراعي، وأبلغ الأهالي عن وجودهما وجرى نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، لتبدأ المباحث خطتها لكشف غموض الحادث خاصة وأنهما ليسوا من أهالي المنطقة، وتبين أن وراد الحادث سيدة اعتادت على ممارسة الرذيلة بمقابل مادي؛ إلا أنها اختلفت مع أحد الشابين، واستعانت بصديق لها لأخذ حقها واستدرجت المجني عليه الذي حضر ومعه ابن عمه على موتوسيكل من الشرقية وكان في انتظارهما شقيقين فقتلاهما.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالي منطقة "مرشاق" بالعثور على جثتين، وتبين أن معهما أورقهما الثبوتية، وهما: "محمود.م. م."29 سنة من مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وابن عمه "عمر إ. م"، وبهما بطعنات سكاكين متفرقه بالجسم،.

وأمرت النيابة العامة بنقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي، وأمرت بتشريحهما وصرحت بتسليم الجثتين لذويهما، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابسته.



ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير مباحث الدقهلية، والأمن العام، ومباحث دكرنس، وتوصلت جهود فريق البحث وتتبع كاميرات المراقبة واستخدام الوسائل الحديثة، أن وراء ارتكاب الحادث سيدة تدعو "ع" ومقيمة بندر دكرنس اعتادت على ممارسهةالرذيلة مقابل مبالغ مالية وتعرفت على المجني عليه المدعو "عمر"، وحدث خلاف ما بينهما في الأجر المتفق عليه في محافظة الشرقية.



وتبين أن المتهمة استعانت بصديقها "م. ط" لأخذ حقها، واتصلت بالمجني عليه "عمر" وطلبت منه أن يحضر إلى مدينة دكرنس لممارسة الرذيلة معها، وذلك بغرض الانتقام منه؛ إلا أنه سافر إليها ومعه نجل عمه المجني عليه الثاني، واستدرجتهما إلى شقة في دكرنس.



واستعان "م. ط"، بشقيقه "ع. ط."، واتفقا فيما بينهم بقتل المجني عليهم وسرقة الدراجة البخارية بحوزتهما وبالفعل قاما بقتلهما والاستيلاء على الدراجة البخارية وتليفون محمول كان بحوزتهما.



وتمكنت مباحث الدقهلية من ضبط المتهمين، والدراجة البخارية والأسلحة المستخدمة والموبايل.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.