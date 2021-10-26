الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يتابع الاستعدادات الاحتفالية الكبرى المقرر تنظيمها فى الأقصر

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والآثار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً مع مسئولي الشركة المنفذة للاحتفالية التي سيتم تنظيمها بمحافظة الأقصر خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية.

 

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأعمال والاستعدادات الخاصة بهذه الاحتفالية.

 

كما قام مسئولي الشركة بتقديم عرض تقديمي متضمناً صور وفيديوهات عن الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية والتي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

 

وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الاحتفالية والاغاني والموسيقي المصاحبة لها.

 

وقد حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة التنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي، والمُشرف العام علي الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.


يشار الى  الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار أكدعلى أهمية الالتزام بالهوية البصرية للأقصر في كافة المشروعات والأعمال الجارية خاصة طلاء المنازل والواجهات والميادين، ضمن الرؤية الفنية للاحتفالية لتضم أيضا الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التي ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركين في الاحتفالية والموسيقي المصاحبة لها، بهدف إضافة هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية.

 

وسوف يتم تجهيز بعض الأماكن على طريق المواكب الملكية لتكون معرضا للصور النادرة والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الاثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

 

الجدير بالذكر ان طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، ويهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت، وأطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبو عصبة مع طريق المواكب الكبرى. 

وزير السياحة والآثار محافظة الأقصر السياحية والأثرية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الهوية البصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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