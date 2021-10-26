حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 26-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 27 19

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 19

دمنهور 27 19

بلطيم 26 20

مطروح 24 18

السلوم 26 15

سيوة 28 15

بورسعيد 27 20

دمياط 26 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 19

رفح 26 20

رأس سدر 28 18

نخل 24 12

نويبع 28 21

طابا 26 20

كاترين 25 10

الطور 27 19

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 28 21

الفيوم 28 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 16

أسيوط 30 15

سوهاج 31 17

قنا 32 18

الأقصر 33 18

أسوان 33 19

إدفو 34 19

أبوسمبل 33 19

الوادي الجديد 32 19

شلاتين 31 20

أبو رماد 30 19

حلايب 29 21

رأس حدربة 28 20